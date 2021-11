ETF basado en Blockchain en la India

Invesco Mutual Fund anunciará la nueva fecha de lanzamiento más adelante. El fondo alimentador global es el primer esquema en India en obtener la aprobación de la Junta de Bolsa y Valores de India que ofrece exposición a empresas globales que participan en el ecosistema blockchain.

Invesco CoinShares Global Blockchain ETF Found of Founds

Invesco Mutual Fund anunció el miércoles que ha aplazado el lanzamiento de Invesco CoinShares Global Blockchain ETF Fund of Funds (FoF), dada la incertidumbre en torno a las regulaciones de las criptomonedas en India.

El fondo alimentador global es el primer esquema en India en obtener la aprobación de la Junta de Bolsa y Valores de India (Sebi) que ofrece exposición a empresas globales que participan en el ecosistema blockchain.

La aprobación se adelanto a lo previsto

La aprobación de un fondo de cadena de bloques por parte de un regulador indio se produjo en un momento en que el gobierno indio busca emitir regulaciones sobre criptomonedas como bitcoin y ethereum.

El plan estaba originalmente programado para abrirse para suscripción el 24 de noviembre. La empresa de gestión de activos (AMC) anunciará la nueva fecha de lanzamiento más adelante.

“A partir de los acontecimientos de los últimos días, los legisladores indios se han estado reuniendo con participantes de la industria de activos digitales del país, lo que probablemente culminará con la formulación de un nuevo marco legislativo».

«A la luz de lo anterior, creemos que es importante que los inversionistas comprendan completamente todos los aspectos antes de tomar decisiones de inversión a largo plazo «, dijo Invesco Mutual Fund en una nota.

¿Cuál es la visión general de la aprobación?

Las conversaciones sobre la regulación de las criptomonedas se han acelerado en el pasado reciente después de que el comité permanente de finanzas del Parlamento se reuniera el lunes con las partes interesadas de las criptomonedas para explorar las oportunidades y desafíos relacionados con la financiación de las criptomonedas.

Según los ejecutivos de la industria que asistieron a la reunión, la conversación fue un paso positivo y en la dirección correcta.

El primer ministro, Narendra Modi había presidido una reunión sobre las regulaciones de las criptomonedas

El comité permanente de finanzas del Parlamento se reunió el lunes con las partes interesadas de las criptomonedas para explorar las oportunidades y desafíos relacionados con el financiamiento de las criptomonedas, dos días después de que el primer ministro Narendra Modi presidiera una reunión sobre su regulación.

El presidente del comité y miembro del parlamento del Partido Bharatiya Janata, Jayant Sinha, dijo que personalmente favorece el equilibrio entre la innovación y la regulación de las criptomonedas.

Sinha le dijo a CNBC TV18 que el comité aún no ha formulado ninguna opinión sobre las criptomonedas.

“Los miembros del Parlamento querían comprender lo que está sucediendo en el panorama de la industria y cuáles son los desafíos y oportunidades en las finanzas criptográficas. La criptomoneda tiene un impacto en la política monetaria y la estabilidad fiscal. No debe utilizarse para el comercio ilícito o la financiación del terrorismo. Es importante equilibrar la innovación y la regulación «, dijo.

Citando a los representantes de intercambio de cifrado que asistieron a la reunión, Sinha dijo que varios intercambios juntos tienen 15 millones de usuarios aprobados por KYC, con un valor de inversión de $ 6 mil millones.

Un miembro del comité de la oposición dijo que aún no hay consenso sobre el camino a seguir

“En primer lugar, el gobierno tiene que decidir qué es lo que quiere hacer; necesitan elaborar algún tipo de documento de política, que pueden pedirle al comité permanente que lo examine «, dijo.

La pregunta es, «¿cómo se legaliza entre 8.000 y 9.000 pollos sin cabeza que corren por Internet? Legalizar las criptomonedas sería como legalizar a los trolls en las redes sociales», dijo bajo condición de anonimato.

Aún no está claro si el proyecto de ley de criptomonedas se presentará durante la próxima sesión de invierno del Parlamento, dijo una persona al tanto de las discusiones bajo condición de anonimato.

Según esta persona, la reunión fue principalmente exploratoria, y su «apariencia» disipó los temores de una prohibición general de las criptomonedas.

Un proyecto de ley incluido en la agenda de la Lok Sabha, antes de la sesión de febrero, había sugerido que tal prohibición podría estar en proceso. Se ha rumoreado lo mismo desde entonces, aunque la marea parece estar cambiando a favor de las empresas de cifrado desde la sesión del monzón del Parlamento.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, había dicho antes de la sesión de febrero que el gobierno adoptaría un enfoque «calibrado» hacia las criptomonedas.

Los Exchanges también han sugerido regular la industria en lugar de prohibirla

Invesco había revelado la semana pasada que Sebi había dado el visto bueno a Invesco CoinShares Global Blockchain ETF FoF.

El fondo subordinado de Invesco MF invertirá en Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS Exchange-traded Fund (ETF).

El fondo domiciliado en Irlanda tiene inversiones como la minera canadiense de bitcoins Bitfarms Ltd, el intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase Global Inc. y el mayor tenedor de criptomonedas corporativo del mundo, MicroStrategy Inc.

El fondo subyacente, Invesco CoinShares Global Blockchain ETF, tiene un tamaño de $ 1,075 mil millones y está domiciliado en Irlanda. Se lanzó el 8 de marzo de 2019. Desde su inicio, el ETF ha entregado el 238% en términos absolutos en comparación con el rendimiento del 1,572% entregado por bitcoin.

Según Invesco MF, dado que la tecnología blockchain aún se encuentra en sus inicios, el potencial para cambiar la economía global es inmenso.

«Al igual que Internet, blockchain presenta una oportunidad para los inversores que pueden capturar este potencial oculto», dijo Invesco Mutual Fund en la nota del producto.

En cuanto al rendimiento, Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF ha arrojado un rendimiento del 94% en el último año y del 53% desde su inicio en marzo de 2019.

El ETF domiciliado en Irlanda tiene activos bajo administración (AUM) de $ 1.07 mil millones o ₹ 8,041.21 crore al 2 de noviembre de 2021.