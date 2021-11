Incoterms: La Diferencia entre CIF y CIP

Si está enviando carga internacionalmente, inevitablemente se encontrará con todos los diferentes Términos Comerciales Internacionales, o Incoterms para abreviar. Estas no son regulaciones legales, por ejemplo, sino más regulaciones comerciales.

Estas regulaciones están diseñadas para mantener a los compradores y vendedores de todo el mundo en la misma página al negociar contratos de envío. Muchos de estos términos tratan temas similares pero no son exactamente lo mismo, como Transporte y seguro pagado (CIP) y Costo de seguro y flete (CIF).

Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre CIF y CIP?

La principal diferencia entre CIF y CIP es donde se desplaza el seguro y la responsabilidad logística del flete. Para CIF, es el momento en que la carga llega al muelle de importación. En el caso del Incoterm CIP, la transición es más gradual hasta que se produce la entrega en el destino del comprador.

Cómo funciona CIF

CIF existe desde hace más de cien años. Básicamente, el vendedor es responsable de los bienes vendidos hasta que se cargan en el barco. Todavía cubren el seguro mientras el barco navega, pero prácticamente no se involucran una vez que llega al puerto del país de destino.

Hoy en día, CIF se asocia principalmente con mercancías más baratas y barcos más pequeños, en relación con la carga que no se empaqueta en contenedores y se carga en grandes buques portacontenedores.

Más bien, estos bienes simplemente se colocan en el barco y eso es todo. A continuación, se muestra un desglose específico de las responsabilidades del comprador y del vendedor en CIF durante todo el proceso de envío:

Carga en origen: vendedor

Declaración de aduana de exportación: vendedor

Transporte al puerto de exportación: vendedor

Descarga de camión en puerto de exportación: vendedor

Carga en buque en puerto de exportación: vendedor

Transporte al puerto de importación: vendedor

Descarga en puerto de importación: comprador

Carga en camión en puerto de importación: comprador

Transporte al lugar de destino: comprador

Despacho de aduana de importación: comprador

Derechos de importación e impuestos: comprador

Descarga en destino: comprador

Probablemente lo mejor de los estándares Incoterm es ese nivel granular de detalle en cada paso del proceso de transporte de mercancías. No queda piedra sin remover. Primero expliquemos qué significa cada uno de estos en relación con CIF. Posteriormente haremos lo mismo para CIP.

1. Carga en origen

La carga en origen se refiere a la parte inicial de un proceso de envío, cuando las mercancías se cargan por primera vez en un vehículo para su transporte al muelle de envío. Esto puede hacerse:

Manualmente

En un muelle con transpaletas

Con montacargas

Realmente todo depende de lo grandes y pesados ​​que sean los productos. Naturalmente, todos los costos y seguros con este paso se asignan al vendedor. Podrían hacer esto con un transportista privado o por sí mismos. De cualquier manera, el vendedor es responsable.

2. Declaración de aduanas de exportación

La declaración de aduana de exportación es cuando el remitente le dice a la autoridad aduanera de su país respectivo una variedad de cosas sobre el envío :

Contenido

Valor

Transportador

Las autoridades reguladoras deben confirmar que no se envían productos prohibidos o ilícitos antes de enviarlos de camino, por lo que todo debe pasar por ellos antes de cargarse en un barco o avión. Sin embargo, tienden a escanear o abrir solo paquetes sospechosos, por lo que siempre se requiere que el remitente declare lo que tiene. Esa es siempre la responsabilidad del remitente. El seguro generalmente es irrelevante aquí, excepto en lo que respecta al proceso de envío general.

3. Transporte al puerto de exportación

Transporte al puerto de exportación describe el movimiento de la carga desde la ubicación del remitente hasta el puerto o aeropuerto real desde el que comenzará su viaje. En general, esto ya se decidió durante el paso de carga en origen. El transportista suele ser el propio vendedor, si está acostumbrado a realizar envíos internacionales con frecuencia, o un transportista privado como:

UPS

FedEx

DHL

Portador de carga

Servicio postal del país de origen

Si bien DHL es, con mucho, el remitente reconocido internacionalmente más común para envíos de carga más pequeños, hay muchos otros para envíos grandes y pequeños.

El transporte al puerto de exportación siempre se paga, y el seguro siempre lo organiza el vendedor tanto para CIF como para CIP.

4. Descarga de camión en puerto de exportación

Este paso describe específicamente cuándo se descarga el camión, después de llegar en su viaje del vendedor, pero antes de que el contenido se cargue realmente en el barco o avión. Si bien este paso es uno de los escenarios más probables en los que (debido a que el contenido se mueve en el camión durante el viaje) su carga puede dañarse, el vendedor sigue siendo totalmente responsable de pagar durante el CIF. Lo mismo se aplica a los seguros.

5. Carga en un buque en el puerto de exportación

Este paso en el proceso de transporte es cuando la carga en sí se carga en el barco (o avión) real que la trasladará entre los dos países en cuestión. Normalmente, esto lo hace el transportista con su propio equipo, no el comprador ni el vendedor. Sin embargo, en CIF, el vendedor es totalmente responsable del costo y seguro asociado con todo.

Si usted es un vendedor que lee esto y está cansado de pagar y asegurar todo, le aseguro que la esperanza llega mucho más rápido con CIF que con CIP. Pero si incluso esto es demasiado para usted, es posible que desee considerar otras opciones de Incoterm como:

EXW

FCA

FAS

FOB

CPT

CFR

Todo lo cual hace que el comprador actúe mucho antes en el proceso que CIF. De hecho, el comprador es responsable de absolutamente todo en EXW.

6. Transporte al puerto de importación

Esta es la parte principal del viaje en barco (o avión si corresponde) desde el puerto de un país al otro. Aunque normalmente el vendedor no es responsable de hacer esto (a menos que sea propietario de una flota de buques de carga o una aerolínea), sigue siendo responsable de pagar este viaje y asegurarlo.

7. Descarga en Puerto de Importación

Una vez que el flete llega al puerto del país del comprador, se debe descargar del barco. Esto se hace mediante:

Maquinaria de grúa

Trabajadores del puerto

Tripulación del barco

Los métodos de descarga varían en gran medida según la infraestructura económica del país. El vendedor sigue siendo responsable del seguro durante todo el proceso de transporte hasta que la carga se descargue en el destino / ubicación del comprador. Sin embargo, por primera vez en el proceso, el comprador es responsable. Bajo CIF, el comprador es responsable de descargar el flete (o pagar el costo de hacerlo). Ahí radica una gran ventaja de CIF.

8. Carga en camión en el puerto de importación

Esta es otra parte complicada del proceso. ¿Qué tipo de camiones están usando exactamente? ¿Son fuertes y confiables? ¿Bien conservado? Sí, el comprador tiene que pagar esta pieza en CIF. Pero no olvide que el vendedor sigue asegurando todo aquí. Podría serle útil ver qué tan calificado está el transportista, incluso si usted es el vendedor de la mercancía.

9. Transporte al lugar de destino

Otro paso de transporte de carga relativamente fácil de entender, el transporte al lugar de destino es simplemente cuando las mercancías se llevan desde el puerto hasta la puerta del comprador. Esto podría hacerse mediante:

Los propios vehículos o equipos del comprador.

DHL u otro transportista de paquetes

Un transportista de carga local

El servicio postal local (solo para envíos más pequeños)

Al final del día, el comprador lo paga en CIF, por lo que generalmente termina siendo la forma más barata, a menos que sea un artículo de alto valor. En ese caso, el vendedor podría preferir un mejor transportista porque está pagando el seguro del producto.



Aquí radica uno de los problemas con CIF que eventualmente causaría que el desarrollo de CIP se hiciera cargo de él en algunos casos: el comprador está pagando al transportista para que lo entregue en su país de origen, pero no es responsable del producto si se recibe. :

Dañado

Destruido

Robado

El incentivo financiero para él en ese caso es pagar por el transportista más barato posible porque si algo sale mal, ¿a quién le importa? Bueno, el vendedor lo hace, ya que él es el responsable. Cuanto peor sea el transportista, mayor será el seguro. El vendedor quiere un seguro más barato, lo que significa un transportista más caro.

10. Despacho de aduanas de importación

El despacho de aduana de importación simplemente verifica para asegurarse de que el flete realmente pueda pasar por la aduana. Recuerde lo que busca la aduana específica:

Contenido

Valor

Transportador

A menudo, las reglas y regulaciones sobre estas cualidades pueden variar de un país a otro, a veces de manera bastante significativa. CIF reconoce que no puede ser responsabilidad del vendedor conocer todas las pequeñas leyes de envío sobre todos los demás países de la Tierra además del suyo. Por lo tanto, CIF dicta esta responsabilidad al comprador.

Si es un comprador, es una buena idea asegurarse de que lo que está comprando pueda pasar por la aduana antes de completar la transacción.

11. Derechos e impuestos de importación

Esencialmente es lo que parece: la importación no siempre es gratuita. Aunque es una etiqueta amplia, puede referirse a costos como:

Derechos de envío

Impuestos

Tarifas

Cargos de gestión

Algunos países no tienen ninguno. Algunos tienen los cuatro. De cualquier manera, CIF dirige esta responsabilidad al comprador del flete. Lea todos los diferentes aranceles e impuestos de importación de su país de origen antes de realizar su pedido de flete.

12. Descarga en destino

Por último, pero no menos importante, la carga finalmente pasa por todos estos pasos y llega al destino del cliente o al lugar de entrega. En CIF (y, de hecho, en todos los métodos Incoterm excepto DPU) es responsabilidad del comprador descargar en el destino y pagar los costos asociados.

Esto parece un poco obvio cuando el comprador se encuentra en el mismo lugar que la entrega, ya que se espera que saque todo del camión o camiones y tenga el equipo necesario para hacerlo. Dado que el comprador paga por el transportista desde el puerto de destino, también se asegura de que el transportista tenga el equipo para descargar los productos, si el comprador no tiene ninguno.

Del mismo modo, si la ubicación de entrega es diferente a la ubicación del comprador, el comprador debe asegurarse de:

El transportista hará que el equipo entregue la carga.

Habrá un receptor en el lugar con ese equipo (si no lo proporciona el transportista)

El destinatario sabrá dónde depositar el flete

El destinatario podrá firmar el flete.

Cómo funciona CIP

En general, CIF funcionó muy bien durante décadas. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, hay algunas partes del proceso que inherentemente causan conflicto. Entonces, mientras que CIF todavía se usa, CIP se desarrolló como una alternativa y se agregó a las pautas de Incoterm en 2010. Aborda los conflictos con CIF y hace algunos cambios.

Antes de entrar en ellos, tenga en cuenta que los siguientes pasos de envío de carga, en términos de pago y responsabilidad del seguro, son exactamente los mismos tanto en CIF como en CIP. He guardado los mismos números que usé anteriormente para su conveniencia:

Carga en origen: vendedor Declaración de aduana de exportación: vendedor Transporte al puerto de exportación: vendedor Descarga de camión en puerto de exportación: vendedor Carga en buque en puerto de exportación: vendedor Transporte al puerto de importación: vendedor

Descarga en Puerto de Importación: vendedor

Carga en camión en el puerto de importación: vendedor

Transporte al lugar de destino: vendedor

Despacho de aduana de importación: comprador Derechos de importación e impuestos: comprador Descarga en destino: comprador

Los pasos intermedios son los que son realmente diferentes. Repasemos esos, junto con los nuevos beneficios de los diferentes pasos del CIP.

7. Descarga en Puerto de Importación

En CIP, la descarga en el puerto de importación es responsabilidad del vendedor, no del comprador como en CIF. Si bien esto crea más trabajo para el vendedor, puede asegurarse de que su seguro cubra un método que valga la pena. El vendedor ya no está asegurando un proceso del que no tiene idea de cómo funciona. En cambio, puede estar atento a la descarga a través de un muelle que posee o regula. O, más probablemente, elige una empresa de descarga que conoce y en la que confía.

8. Carga en camión en el puerto de importación

Una vez que la carga se descarga del barco o avión, se carga en los vehículos para su entrega. En CIP, este proceso también está bajo el control, a través del pago, del vendedor. Esto asegura que no se produzcan daños en la carga durante este delicado proceso. ¿Más caro? Si. Pero si tiene que pagar un seguro por algo, ¿no quiere asegurarse de que se haga correctamente? A veces, si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo.

9. Transporte al lugar de destino

La descarga y la carga en el muelle del país de importación a veces todavía pueden ser pagadas parcialmente (y por lo tanto controladas parcialmente) por el comprador, incluso bajo CIP.

Depende del acuerdo específico entre el comprador y el vendedor. Sin embargo, no se puede disputar el transportista al lugar de destino. Según el CIP, es el vendedor, no el comprador, quien lo paga y asegura en su totalidad.

Al hacer esto, el vendedor tiene el control efectivo de todo el proceso de envío de la carga desde el momento en que sale de sus instalaciones hasta la puerta del comprador. Por supuesto, esto se vuelve costoso, pero si está pagando el seguro, el CIP le brinda mucho más control para asegurarse de que no tenga que usar ese seguro.

Puede designar su propio transportista en quien confíe para asegurarse de que la carga se entregue correctamente. Sin embargo, esto ignora el conocimiento local del comprador que de otro modo podría haber utilizado con CIF.

